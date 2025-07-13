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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 على صدى البلد .. درجاتك هنا الآن

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025
نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025
ياسمين بدوي

يعلن موقع صدى البلد الآن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 عبر رابط مباشر ومجاني

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 ظهرت الآن رسميا بالدرجات ، بعد أن تم إعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025

للوصول إلى رابط نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 ، يمكن للطالب الآن الدخول على https://fany.elbalad.news/ 

يمكن الآن الاستعلام عن  نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 على صدى البلد على رابط نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 على صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط  نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 على صدى البلد على صدى البلد https://fany.elbalad.news/ 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على كلمة النتيجة

ويقدم رابط  نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2025 على صدى البلد https://fany.elbalad.news/  لجميع الطلاب ، النتيجة ظاهر فيها : الاسم ، والمدرسة ، نوع الشهادة ، الشعبة ، رقم الجلوس ، مجموع الدرجات ، الحد الاقصى للمجموع

أوائل الدبلوم الفني الصناعي 2025 


- الأول في دبلوم التعليم الصناعي (دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5سنوات) : محمد هاني محمد أحمد بمجموع 997 من 1000 ( 99.7%) ... محافظة مطروح

- الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (نوعي) : ياسين عبد الجيد محمد ابراهيم السبكي بمجموع 695 من 700 (99.29%) .. محافظة البحيرة

- الأول في دبلوم المدار س الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات : رفيدة ياسر يسري جلال بمجموع 698 من 700 ( 99.71%) .. محافظة سوهاج

- الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : حبيبة سعد عبد الوهاب حسن موافي بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : سارة شاكر أحمد اسماعيل راشد بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : سهر منصور عبده صالح السيد بمجموع 699 من 700 (99.86%) .. البحيرة

- الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : فاطمة مصطفى محمد نوارة بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. الغربية

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : أمنية الصاوي بلتاجي عبد الجواد حارون بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. كفر الشيخ

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات منهجية الجدارات المهنية : ايمان خالد عبد الباسط إبراهيم بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. كفر الشيخ

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (إعداد مهني) : أمال وجدي يوسف الصفتي محمد أحمد بمجموع 473 من 500 (94.6%) .. الإسكندرية

- الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات (تعليم وتدريب مزدوج) : محمود محمد جابر أبو الفتوح حسين بمجموع 1069 من 1090 (98.07%) .. القاهرة

- الأول دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5 سنوات (تكنولوجيا تطبيقية) : حمدي فرج جمدي فرج بمجموع 977 من 1000 ( 97.7%) .. محافظة القاهرة

-الأول مكرر دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام 5 سنوات (تكنولوجيا تطبيقية) : عبد الله خليل علي بمجموع 977 من 1000 (97.7%) .. القاهرة

-الأول دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : كريم أشرف رضوان بيومي بمجموع 699 من 700 ( 99.86%) .. القاهرة

-الأول مكرر دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية : لوجين محمد فتحي عبد المجيد هاشم بمجموع 699 من 700 ( 99.87%) .. الإسكندرية

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

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رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

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