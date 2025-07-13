قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
بدون إصابات.. إخماد حريق داخل ورشة أخشاب في حدائق حلوان
رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم
ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها
رئيس جامعة حلوان: ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية
طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف
أزمة تجنيد الحريديم تهدد بتفكيك حكومة الاحتلال من الداخل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية غدًا برفقة عدد من الوزراء
يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الملف تحت الرقابة البرلمانية| نواب: الحكومة تتحرك بجدية لضمان استدامة الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن اجتماع الحكومة الأخير:

تأمين احتياجات الكهرباء أولوية وطنية

الاستقرار الكهربائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي

 ضبط مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء يعزز كفاءة الإنفاق ويحمي الخدمة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالخطوات الحكومية الجادة لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وسداد مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لصالح شركات الكهرباء، مؤكدين أن هذه التحركات تعكس إرادة قوية لضمان استقرار قطاع الطاقة وتعزيز الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، وسداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة في مصر، ويعكس إرادة سياسية واضحة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة المالية بين مؤسسات الدولة.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار منظومة الكهرباء في ظل الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل أصبح أولوية أمن قومي ترتبط بجميع مجالات التنمية، من الزراعة والصناعة إلى الصحة والتعليم والنقل، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لموارد الدولة، وتنسيقًا فعّالًا بين الوزارات المعنية.

وأكدت أن التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم، وسعي وزارتي الكهرباء والبترول إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة دون انقطاع، يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الخدمي. مشيرة إلى أن الكهرباء لم تعد خدمة تقليدية، بل أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي والتوسع الصناعي وتقديم الخدمات الأساسية.

كما شددت النائبة على أن سداد مديونيات الجهات الحكومية يسهم في فك التشابكات المالية المتراكمة، ويمنح شركات الكهرباء فرصة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات دون أن تتحمل عبء الديون، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأضافت: "نحن كنواب في مجلس النواب نثمن هذا التوجه وندعمه، ونطالب باستمرارية هذه الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ القرارات على الأرض، لأن تحسين كفاءة الطاقة وتوزيعها العادل سيكون له تأثير مباشر على جودة الحياة، خاصة في القرى والمناطق الأقل حظًا في الخدمات."

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين الوزارات والشفافية في معالجة الملفات المالية، خطوة ضرورية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمار وتحسن ثقة المواطن في أداء الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن اجتماع الحكومة الأخير لمتابعة توفير التمويل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية يعكس وعياً سياسيًا واقتصاديًا بأهمية ملف الطاقة في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية الخدمات.

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكهرباء لم تعد خدمة فقط، بل أصبحت أحد أهم مقومات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالتنسيق القائم بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، والذي يُعد نموذجًا يجب تعميمه في كافة الملفات ذات الطابع المشترك بين الوزارات.

وأشار النائب إلى أن التصدي لأزمة المديونيات المزمنة للجهات الحكومية يعكس توجهًا حقيقيًا نحو ضبط الأداء المالي داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أن توجيهات رئيس الوزراء بعدم تراكم مديونيات جديدة تُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لشركات الكهرباء وضمان تطوير بنيتها التحتية.

وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية ذات الصلة مستعدة لدعم هذه التوجهات بكل السبل الممكنة.

كماـ قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير الاعتمادات المالية لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية، يعكس إدراك الدولة لحساسية ملف الطاقة وارتباطه المباشر بمختلف مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية يمثل أحد الركائز الحيوية لاستقرار الشبكة القومية وتفادي أي تقلبات في الخدمة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والإمدادات.

وأضاف أن التوجيه بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الكهرباء، يعزز الانضباط المالي، ويمنح شركات القطاع القدرة على مواصلة العمل بكفاءة دون تراكم ديون تعوق التشغيل أو تطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنسيق الوثيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول كما أُشير خلال الاجتماع، يعد نموذجًا مطلوبًا للتعامل مع الملفات المعقدة، مشيدًا برؤية الحكومة في العمل على تأمين مصادر الطاقة واستدامتها، بما ينعكس على جذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

ودعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ على الأرض، وضمان التوازن بين كفاءة الأداء المالي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محطات الكهرباء نواب البرلمان تأمين احتياجات الكهرباء الاستقرار الكهربائي مديونيات الجهات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

ترشيحاتنا

كتابة الوصية

الموت والحياة.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين الوصية والوقف

الوضوء

دعاء بعد الوضوء كما ورد عن النبي .. اللهم اجعلني من التوابين

الإفتاء

ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد