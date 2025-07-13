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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز مدينة العبور يعلن تحديث وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

احمد رشاد
احمد رشاد
آية الجارحي

أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن تحديث وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل لتيسير المعاملات وضمان الاستدامة، وفي إطار خطة الجهاز نحو تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن التحديث شمل تزويد المركز بشاشات عرض تفاعلية، تقوم بعرض خطوات المعاملات المختلفة بشكل مبسط، ما يُمكّن المواطن من معرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة بدقة قبل التوجه للموظف المختص، ويُقلل من زمن الانتظار والازدحام.

كما تم إدخال نظام باركود ذكي خاص بكل طلب يُقدمه المواطن، حيث يُمكّن هذا النظام العميل من الاطلاع على شرح مبسط وواضح لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة بناءً على نوع الطلب المُقدَّم، مما يساعد في تجهيز الملف بشكل صحيح من البداية، ويوفر الوقت والجهد على المواطن والموظف معًا.

ويستهدف هذا التطوير تسهيل تمرير المعاملات بين المواطن ومقدم الخدمة، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تُقلل من المعاملات الورقية وتعزز من سرعة الأداء، مع الحفاظ على أعلى درجات التنظيم والشفافية.

وأكد المهندس أحمد رشاد  "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن هذا التحديث يستهدف أيضاً رفع كفاءة الخدمات الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق استدامة الخدمة، وضمان راحة ورضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

أحمد رشاد مدينة العبور المركز التكنولوجي

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