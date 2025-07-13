تياجو سيلفا يوجه رسالة مؤثرة لتشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية

عبر المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، قائد فريق فلومينينسي، عن مشاعره المختلطة قبل المواجهة المنتظرة بين فريقين حملا جزءًا كبيرًا من مسيرته الكروية، باريس سان جيرمان وتشيلسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم خروجه رفقة فريقه فلومينينسي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين دون رد، حرص سيلفا على إرسال رسالة دعم إلى الفريقين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال النجم البرازيلي في تغريدته: "مع إن غيابي عن نهائي اليوم يؤلمني، إلا أنه من الرائع رؤية فريقين سابقين عزيزين عليّ لديهما فرصة صنع التاريخ.. بالتوفيق لكليهما.. أتطلع إلى نهائي مثير".

ويُعد تياجو سيلفا من الأسماء التاريخية في كلا الناديين، إذ دافع عن ألوان باريس سان جيرمان على مدار 8 أعوام (من 2012 حتى 2020)، وساهم في فترة هيمنة محلية للفريق الباريسي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في 2020، ويقود الفريق الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بالإضافة إلى عدد من الألقاب الأخرى.

وكان سيلفا عاد مؤخرًا إلى ناديه الأم فلومينينسي، حيث يقود الفريق البرازيلي في محطته الأخيرة بالملاعب، وسط تقدير كبير من الجماهير لما قدمه خلال مسيرته الأوروبية الحافلة.