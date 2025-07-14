محمد صلاح: فاروق جعفر أهلاوي

أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق أن المجلس الحالي للأبيض يتعامل بشخصنة مع رموز وأولاد النادي .



وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ولاد نادي الزمالك اي مجلس إدارة يحتاجهم سيتواجدون بشكل طبيعي ولكن المحلس الحالي لم يقدر أبناء النادي.

وأضاف: فاروق جعفر قال أنا أهلاوي.. هو أهلاوي، وتصريحاته بشأن أن الحكام كانوا يجاملون الزمالك في أفريقيا غير دقيقة.

وتابع: مفيش حد في أولاد نادي الزمالك يقدر يقول لا للنادي ونخدم نادي الزمالك في اي مكان يحتاجنا فيه.

واختتم: الأهلي حصل على بطولة الدوري الممتاز بدراعه، وبيراميدز فريق قوي للغاية واستحالة يتفق مع الزمالك لمنح الأخير كأس مصر.