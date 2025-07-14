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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: التسجيل المنسوب لـ كامل الوزير حول هشاشة البنية التحتية كاذب ومدلس ومغرض

مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً اليوم نفت فيه صلة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب اليه والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية المصرية وأن حريق سنترال رمسيس وغيره سببه ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية

وأكدت وزارة النقل أن هذا التسجيل لايمت  بصلة للفريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  وكاذب ومدلس ومغرض يهدف إلى  إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من انجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة  غير المسبوقة  التي تم انجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن

وناشدت وزارة النقل السادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الاكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف الى التقليل من انجازات الدولة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل

النقل الوزراء وزير الصناعة مجلس الوزراء

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