الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية: إرادة وطنية موحّدة خلف قيادة الرئيس السيسي

أكد عادل مأمون عتمان، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر، والذي عُقد بمقر حزب الجبهة الوطنية، شكّل نقلة نوعية في مسار التحالف الحزبي، ورسالة قوية على وحدة الصف الوطني والتفاف الجميع خلف هدف مشترك وهو بناء مجلس شيوخ قوي يُعبّر عن تطلعات المصريين، ويعزز من استقرار الدولة واستمرار نهضتها.



وأشار عتمان إلى أن هذا الاجتماع ليس مجرد تنسيق انتخابي، بل هو تأكيد على أن الإرادة الوطنية أقوى من أي تحدٍ، وأن كل الأحزاب والقوى السياسية تدرك حجم اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر، قائلا": نحن اليوم نجتمع تحت راية وطن واحد، وقلب واحد، وقيادة واحدة... قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نحمله على أعناقنا دعمًا وتأييدًا لما يقدمه من جهود جبّارة في حماية الوطن وبناء مستقبله."



وأضاف قائلا": لقد لمسنا خلال هذا اللقاء إصرارًا حقيقيًا من كل الأطراف على تقديم نموذج مشرّف في خوض الانتخابات، يُجسّد وعي الشعب المصري وحرصه على ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف عادل عتمان أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود، مشيدًا بتشكيل اللجنة الإعلامية المشتركة التي ستتولى إدارة الحملة الانتخابي، مؤكدا على أن القائمة الوطنية من أجل مصر ليست تحالفًا انتخابيًا فقط، بل هي عنوان لوحدة وطنية حقيقية وسنثبت معًا أن الشعب المصري حين يتكاتف خلف قيادته، لا يعرف المستحيل.