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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردرير يؤكد تعاقد حامد حمدان مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
علا محمد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أنباء مفاوضات نادي الزمالك مع بتروجيت بشأن اللاعب حامد حمدان .

وشارك الناقد الرياضي عمرو الدردري صورة لحامد حمدان بتيشرت الزمالك و علق علي الصورة: "انظر من هنا"، مضيفاً : "يا هلا بالفدائي".


كشف الاعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع بتروجيت لضم حامد حمدان.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يجدد المفاوضات مع بتروجت خلال الأيام المقبلة لضم حامد حمدان ورفض تجميد الصفقة".


كشف مصدر مسئول داخل نادي بتروجيت ، عن تفاصيل جلسة مسئولي نادي الزمالك مع إدارة نادي البترولي، بخصوص صفقة الفلسطيني حامد حمدان.

وعلم موقع صدي البلد، أن اللاعب انضم لفريق الزمالك بنسبة 99٪ يتبقي عدة أمور لم تحسم في اجتماع اليوم، وهو ما يلزم اجتماع مجلس إدارة بتوضيح الآتي:

1- طريقة سداد المبلغ المتفق عليه 
2- أخذ رأي والإتفاق مع اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة
3- في حال فشل الإتفاق مع اللاعبين سيكون الإنتقال مالي فقط.

الناقد الرياضي عمرو الدردير حامد حمدان بتروجيت الزمالك

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