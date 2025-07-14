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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يخطط لضم واتكينز من أستون فيلا

الهلال السعودي يخطط لضم واتكينز من أستون فيلا
الهلال السعودي يخطط لضم واتكينز من أستون فيلا
علا محمد

يخطط نادى الهلال السعودى بطلب من المدرب الإيطالى سيمونى إنزاجى، للتعاقد مع هداف أستون فيلا ومنتخب إنجلترا، أولى واتكينز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب خبير الميركاتو نيكولو شيرا، على حسابه بشبكة «إكس»: "يسعى الهلال للتدعيم خط هجومه، وأبدى النادي السعودي، اهتمامه بمهاجم أستون فيلا أولي واتكينز".


قررت إدارة نادي الهلال السعودي، الاعتذار رسميًا عن عدم خوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونج كونج، منتصف أغسطس المقبل، في مستهل الموسم الكروي الجديد.

وكان من المفترض أن يواجه الهلال، بصفته وصيف دوري روشن السعودي، فريق القادسية وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، في نصف نهائي السوبر، بينما يتواجه على الطرف الآخر، الاتحاد (بطل الدوري والكأس) مع النصر (ثالث الدوري)، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن القرار صدر؛ بعد مشاورات مطولة بين إدارة الهلال والجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وجرى التوافق على الاعتذار عن عدم المشاركة، في ظل الإرهاق البدني والذهني الكبير الذي يعانيه الفريق؛ نتيجة مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي رفعت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعتذار، ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن الفريق البديل الذي سيشارك بدلاً من الهلال، وسط ترقب من عدة أندية قد تحل محل الزعيم في النسخة القادمة من البطولة.

نادى الهلال السعودى المدرب الإيطالى سيمونى إنزاجى للتعاقد أستون فيلا إنجلترا

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