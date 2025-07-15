أستاذ بجامعة حلوان يكشف سبب ارتفاع نسب الحرائق

كشف الدكتور حاتم صادق أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، أسباب انتشار الحرائق في هذه الفترة، وقال إن هذه الفترة من كل عام تشهد البلاد زيادة في نسب الحرائق، وأن هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو الخارجية.

وأضاف أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، خلال حواره ببرنامج «كلبش» تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن العام الماضي كانت هناك حرائق كبيرة في بني سويف، وأكثر من منطقة في نفس التوقيت من العام الماضي.

انتشار الحرائق

ولفت إلى أن الأهم في هذه الفترة ليس انتشار الحرائق، ولكن الأهم طريقة التعامل معها، واخمادها بالطريقة الصحيحة والسريع، وخروج المواطنين من المباني التي بها حرائق بسلامة.

وأشار إلى أن من أسباب الحرائق زيادة الأحمال الكهربائية في المباني أو الوحدات السكنية، موضحًا أن الكشف على الأسلاك الكهربائية بشكل مستمر أمر مطلوب.



