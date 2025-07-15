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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة جديدة لحسم صفقة حامد حمدان بين الزمالك وبتروجت

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يواصل محاولاته لضم اللاعب حامد حمدان من صفوف نادي بتروجت، وأن ما يُشاع حول تدخل النادي الأهلي لإفساد الصفقة لا أساس له من الصحة.
 

الخطيب يطلب توفيق محمد وبتروجت يرفض

وأوضح هشام خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب تواصل مع رئيس شركة بتروجت لطلب التعاقد مع اللاعب توفيق محمد، إلا أن النادي البترولي رفض بشكل قاطع، مما تسبب في وضع إدارة الأهلي في موقف محرج، وأدى لتوتر العلاقة بشكل غير مباشر، مما انعكس على مفاوضات الزمالك بشأن حامد حمدان.

جلسة جديدة لحسم الأمور بين الزمالك وبتروجت


 وكشف هشام عن عقد جلسة مرتقبة غدًا بين جون إدوارد، أحد ممثلي نادي الزمالك، ومسؤولي بتروجت، في محاولة أخيرة لحسم صفقة حامد حمدان.

وأشار إلى أن الجلسة السابقة بين الطرفين لم تسفر عن نتائج حاسمة، وشهدت خلافات بشأن المقابل المالي وطريقة الدفع.

بتروجت يتمسك بـ30 مليون جنيه 


 وأوضح هشام أن نادي بتروجت رفض عرض الزمالك بضم لاعبين ضمن الصفقة، وأصر على الحصول على 30 مليون جنيه نقدًا، مع رفض فكرة تقسيط المبلغ، ما يعقّد المفاوضات بشكل كبير.

رغبة اللاعب تحسم 70% من الصفقة

واختتم هشام بأن هناك احتمالية كبيرة تصل إلى 70% لحسم الصفقة لصالح الزمالك، خاصة في ظل رغبة حامد حمدان القوية في الانضمام إلى القلعة البيضاء، رغم وجود محاولات من نادي بيراميدز للتعاقد معه أيضًا.


 

حامد حمدان الزمالك صفقات الزمالك أخبار الرياضة بتروجيت

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