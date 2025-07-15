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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالقادر ينشر ردا على تصريحات أحمد شوبير بشأن انتقاله للزمالك

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
القسم الرياضي

أثار أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي الجدل بنشره رسالة غامضة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات حارس الأهلي أحمد شوبير عن عروض رحيله من النادي.

وقال شوبير في تصريحات تلفيزيونية: هناك جلسات عقدت بين أحمد عبدالقادر ونادي الزمالك استعدادا لضم اللاعب بعد نهاية عقده مع الأهلي لذلك يحدث مماطلة في مفاوضات اللاعب مع الأندية التي طلبت الحصول على خدماته.

ونشر عبدالقادر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا:  "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" .

عبدالقادر لم يكتف بنشر الآية القرآنية ولكن أضاف قفاز حراسة المرمى مما يؤكد مقصده بالرد على تصريحات حارس الأهلي السابق.

كان اسم عبدالقادرارتبط بالإنتقال لنادي الزمالك بعد نهاية عقده مع الأهلي أو حال خروجه لأي فريق أخر بعد موسم أو 6 أشهر.

الأهلي النادي الأهلي أحمد عبدالقادر أحمد شوبير صفقات الأهلي

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