مدير المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية: الوحيد في العالم من نوعه

تحدث الكاتب سامح عثمان، مدير المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، عن العروض والفعاليات التي يقدمها مهرجان الأقاليم.

وقال الكاتب سامح عثمان، خلال حواره مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، إن الدورة الحالية للمهرجان هي رقم 47 لكن نشأة المهرجان تعود إلى منتصف الستينيات مع عصر النهضة المسرحية الكبيرة في مصر.

وأضاف أن مهرجان فرق الأقاليم يعد أقدم مهرجان في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وسادس أقدم مهرجان في العالم، ويعد المهرجان الوحيد في العالم من نوعه حيث أنه الوحيد في العالم الذي له هذه الاستمرارية فيما يخص فرق هواه من أقاليم مختلفة.

واسترسل: طبيعة المهرجان ليست موجودة في باقي مهرجانات العالم وهذه الطبيعة تخص المهرجان جدا وأحد مميزات المهرجان، موضحا أن المهرجان قدم 26 عرضا مسرحيا في الختام، حيث قدم عروضا مسرحية من كل المحافظات.