"قطاراتنا مرآة حياتنا".. مبادرة لطلاب أزهر مطروح كنشاط قرآني صيفي

دشن الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، فعاليات مبادرة "قطاراتنا مرآة حياتنا" التابعة لحملة "أنا الراقي بأخلاقي".

جاء ذلك خلال ندوة توعوية أقيمت لطلاب النشاط الصيفي القرآني بمجمع الدكتور عبد الحليم محمود، بحضور عدد من القيادات الأزهرية وأولياء الأمور.

بحضور محمد حلمي، مستشار رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، والشيخ محمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي. وهالة سعيد، منسق المبادرة ومدير إدارة الجودة، والشيخ مرزوق الجبالي، مسؤول النشاط الصيفي القرآني بمنطقة مطروح الأزهرية، و إلهام جلال مسيول البوابة الإلكترونية

افتتحت اللقاء هالة سعيد، منسق المبادرة، بتقديم تعريف شامل لـ"قطاراتنا مرآة حياتنا"، موضحةً أهميتها في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في أنشطتها المتنوعة

تلاها كلمة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، كلمة حول المبادرة من منظور الكتاب والسنة، مؤكدًا على تعاليم الدين الإسلامي في الحفاظ على الممتلكات العامة والقيم الأخلاقية.

كما تحدث محمد حلمي، مستشار رئيس منطقة مطروح الأزهرية، عن المبادرة وأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة باعتباره واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى العقوبات المترتبة على من يقوم بإلقاء الحجارة على القطارات أو تخريب الممتلكات العامة.

وقدم الشيخ محمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، كلمة حث فيها الحضور على أهمية نشر الوعي بهذه المبادرة بين جميع أفراد المجتمع لضمان تحقيق أهدافها السامية.

واختتم اللقاء الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، الذي شدد على ضرورة تشجيع الطلاب المتميزين خلال فعاليات المبادرة تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الإيجابية وتوثيق فعاليات اللقاءات والانشطة ونشرها بشكل موسع ليستفاد بها اكبر عدد من طلاب المعاهد الأزهرية.

تهدف مبادرة "قطاراتنا مرآة حياتنا" إلى تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى النشء، وغرس أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم في جميع جوانب حياتهم.