في عيد ميلادها الـ32.. مجلة علاء الدين تكرم الدكتور صلاح الدين الجعفري

كرم الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة «علاء الدين»، الدكتور صلاح الدين الجعفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار للتنمية، خلال الفقرة الثانية من احتفالية المجلة التي أقيمت بمؤسسة الأهرام بمناسبة عيد ميلادها الثاني والثلاثين، وذلك تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الطفولة والتنمية المجتمعية، وما يقدمه من مبادرات هادفة لدعم الأجيال الصغيرة وفتح آفاق أوسع أمامها.

وأعرب الدكتور صلاح الدين الجعفري عن سعادته بهذا التكريم، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به مجلة «علاء الدين» منذ تأسيسها في تنمية وعي الأطفال، وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم عبر الإبداع والفن والمعرفة، مؤكدًا أن دعم الأجيال الصغيرة هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مجلة «علاء الدين» على إبراز النماذج الملهمة والشخصيات المؤثرة في مجالات الفن والتنمية، ليكون الاحتفال بعيد ميلادها مناسبة مميزة لتكريم من يسهمون في نشر الوعي وبث البهجة بين الأطفال والأجيال الجديدة، استمرارًا لمسيرتها العريقة في خدمة الطفولة والمجتمع.