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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدشين مبادرة "100 يوم صحة" لتحسين خدمات الرعاية الصحية بالإسكندرية

تدشين مبادرة 100 يوم صحة
تدشين مبادرة 100 يوم صحة
أحمد بسيوني

دشّن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، للعام الثالث على التوالي، بهدف تعزيز صحة المواطنين وتقديم خدمات صحية عالية الجودة في مختلف أحياء وقرى الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المبادرة تُعد امتدادًا للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، حيث تهدف إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين خلال فترة زمنية مكثفة تبلغ مائة يوم ، بداية من اليوم 15 يوليو الجارى.

وتنطلق حملة "100 يوم صحة" هذا العام تحت شعار "عام الشراكات والتعاونات" في تأكيد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح محافظ الإسكندرية ان المبادرة تشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية من خلال فرق طبية ثابتة داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة، إلى جانب فرق متنقلة تستهدف المناطق الأكثر كثافة سكانية، فضلًا عن تسيير قوافل علاجية مجهزة بالكامل لتقديم الكشف المجاني وصرف الأدوية للمواطنين.

وتشمل أبرز الخدمات المقدمة بالمبادرة ( الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - الكشف عن الأورام السرطانية – مبادرة دعم صحة المرأة - مبادرة صحة الأم والجنين - مبادرة رعاية كبار السن- فحص المقبلين على الزواج - علاج ضعف وفقدان السمع  - خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والتوعية الصحية – مبادرة علاج سوء التغذية بين أطفال المدارس – القضاء على فيروس سى – خدمة القوافل العلاجية مع تقديم العلاج بالمجان )

وأشار المحافظ أن المبادرة نجحت في تقديم أكثر من 5 مليون خدمة طبية لأهالي الإسكندرية خلال النسخة السابقة عام 2024، معربًا عن ثقته في تحقيق نتائج أكبر هذا العام في ظل دعم القيادة السياسية وتعاون مختلف الجهات المعنية.

الاسكندرية خدمات الرعاية مبادرة 100 يوم صحة الرعاية الصحية محافظ الاسكندرية

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