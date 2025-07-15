مصر أكتوبر : مشاركة وفود عالمية بمنتدى التعدين يؤكد تحول البلاد لمركز إقليمي

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد المركزي لحزب مصر أكتوبر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء التعدين والطاقة والبترول بعدد من الدول وسفراء بعض الدول ونخبة من المستثمرين وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 يؤكد مدى أهمية هذا المنتدى بالنسبة لتلك الوفود .

وأضاف "الباز" في تصريحات صحفية أن القيادة السياسة تضع اهتمام كبير بملف التعدين والطاقة وهو ما ظهر جلياً طوال السنوات الماضية من توفير كافة سبل النجاح والبنية التحتية المتطورة والمناخ المناسب ليتحول قطاع التعدين إلى قاطرة تنموية جديدة للاقتصاد الوطني وهو ما جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

وأوضح أحمد الباز أن كل تلك الاصلاحات دفعت كبرى الشركات العالمية الى توقيع اتفاقيات مع الحكومة المصرية لدعم خطط الاستكشاف والاستخراج وتوسيع استثمارات الذهب والمعادن في مصر، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية تعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار التعديني المصرية.

وأشاد المهندس أحمد الباز باستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ومن أبرزها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت اسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وتحديث نماذج اتفاقيات استغلال المعادن بما يتواكب مع المعايير العالمية .