أحمد موسى: مشاهد مرعبة في شوارع السويداء السورية.. ذل وإهانة للشعب

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن انتشار قوات في شوارع السويداء في سوريا، معلقا: ميليشيات وتنظيمات جابوهم من العالم وقالوا يعملوا بيهم جيش وعملوا بيهم كوارث النهاردة في سوريا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن دولة سوريا هي بلد شعراء وأدباء وثقافة وتاريخ، معلقا: ما يحدث اليوم رعب للشعب السوري .. نريد سوريا آمنة مستقرة بدون تمييز وكل واحد ياخد حقه.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى: متخلوش الميليشيات تقتل وهي اللي تحكم .. بيدخلوا المنازل يقتلوا المدنيين.. الدين دين الرحمة والتعايش وليس القتل .. لابد من إنهاء كافة التصنيفات في سوريا .. اللي بيحصل دا إهانة وذل.

وذكر: الأديان تحرم ارتكاب الجرائم .. وهذه أكتر جرائم تتم في الشعب السوري، لا نريد أن نرى هذه المشاهد في سوريا أو غيرها .. فين صورة الدين الحنيف دين التسامح والرحمة والتعايش.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن كل الدول بدأت مهاجمة الإرهاب، موضحا أن الأردن كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية بالأردن جمعت 30 مليون دينار بشكل غير قانوني.. معلقا: أنا كتبت عن الإرهاب في الأردن سنة 1996 عن كيف تكون تحركاتهم والمراقب العام لديهم ومخططاتهم.