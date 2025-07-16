أخبار بني سويف| المحافظ يشهد انطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة ومنتخب الجامعة يشارك في منافسات المهرجان القومي للمسرح

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة " 100 يوم صحة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء فعاليات حملة "100 يوم صحة"لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان" بمراكز ومدن المحافظة في إطار توجيهات وزارة الصحة، واستكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لخدمات الحملة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف،في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان،الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة،الدكتور أحمد أشرف صديق منسق عام المبادرات ،الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية ، الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة

واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالفرقة الصحية وتوافر الخدمات ، وتابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، معربا عن تقديره للقائمين على الحملة،مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد ، لتحقيق أهداف الحملة التي تندرج تحت مظلة المبادرات المتعددة التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز النظام الصحي للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة

منتخب جامعة بنى سويف يشارك فى منافسات المهرجان القومى للمسرح

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، شارك منتخب المسرح فى منافسات المهرجان القومى للمسرح ممثلا للجامعات المصرية، وذلك بالعرض المسرحى “محاكمة السيد آرثر ميللر دراماتورج”، وإخراج الفنان يوسف المنصور، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والإدارة الفنية.

كلية العلوم بني سويف تحتفل بإنجازاتها

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية العلوم تحت إشراف الدكتور حمادة محمود عميد الكلية، فعالية للاحتفال بالانجازات التي حققتها علي مدار العام وكان لها دوراً مؤثراً وكبيراً في تقدم مسيرة العملية التعليمية والبحثية بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، وعدداً من عمداء الكلية السابقين، وعمرو رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، والمهندس حسام طه مدير مصنع أسمنت بني سويف، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية بالشركة، وعدد من القيادات الاكاديمة وممثلي القطاع الصناعي.

