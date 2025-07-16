مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد أحمد السعدني

حرصت الفنانة مي عز الدين، على تهنئة الفنان أحمد صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت مي عز الدين صورا تجمعهما في ذكريات مراحل عمرهم، وكتبت على انستجرام: “عيد ميلاد سعيد يا صديقي المفضل”.

وكانت قد دعمت النجمة مي عز الدين المخرج جمال سعيد قبل عرض مسلسله الجديد عبر ستوري عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت مي عز الدين :"ربنا ينجحك و يكرمك و اشوفك مكسر الدنيا علي قد تعبك و خبرتك سنين و اجتهادك واحترامك وقلبك النضيف عشرة وحبيبي ويارب اشوفك من اهم مخرجين مصر كل الدعم ليك يا غالي ".

يواصل صناع حكاية "بتوقيت 2028" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصوير أحداث الحكاية، تمهيدا للعرض خلال أغسطس المقبل، ويشارك في بطولة الحكاية النجوم الشباب هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.



وتدور القصة حول مجموعة زملاء في شركة إنتاج بودكاست، تجمعهم علاقة قوية وعشرة سنوات طويلة، ويمروا بتفاصيل وأحداث إنسانية تتواكب من الشعار الرئيسي للمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو".