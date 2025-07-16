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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن| طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة ووسائل الإعلام.. وليد توفيق: آمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

نشرة الفن
نشرة الفن
تقى الجيزاوي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

حياته مش للحديث.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة ووسائل الإعلام

وجهت المذيعة داليا فرج الديب وطليقة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز رسالة حاسمة لوسائل الإعلام والصحافة 

موعد وتفاصيل حفل محمد منير بمهرجان العلمين

كشفت منصة “تذكرتي” عبر موقع انستجرام عن م حفل محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 .

كايروكي يحيي حفل ختام مهرجان العلمين 2025

يستعد فريق كايروكي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 ، ومن المقرر أن يحيي كايروكي الحفل اخر ايام المهرجان يوم 29 أغسطس.

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن رأيه فى مصطلح صوت مصر والنجم الأول ، مؤكدًا ان لا يحب هذه الألقاب مشيرًا ان مصر به العديد من الأصوات العظيمة والتى من أبرزهم أمال ماهر ، شيرين عبد الوهاب وأنغام.

سامح عبدالعزيز محمد منير كايروكي

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