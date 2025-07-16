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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أداء أسواق الخليج مع تقييم النتائج المالية للبنوك

ارشيفيه
ارشيفيه

مؤشر الكويت الأول ينهي سلسلة مكاسب يومية من 8 جلسات
مؤشر السوق السعودي يتكبد أطول سلسلة خسائر يومية في أكثر من 20 شهراً
سهم أرامكو يتكبد أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع
مؤشر سوق دبي يغلق فوق 5900 نقطة لأول مرة في 17 عاماً
مؤشر فوتسي أبوظبي يسجل أعلى إغلاق يومي في عامين ونصف
سهم بنك أبوظبي التجاري يقفز لأعلى مستوياته على الإطلاق
سهم الإمارات دبي الوطني يغلق عند أعلى مستوى في تاريخه
 

أغلقت البورصات الخليجية على تباين في جلسة الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لنتائج البنوك من جهة، واستمرارالمخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية من جهة أخرى.


 

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.7% خلال يونيو مقارنة بـ 2.4% خلال مايو، ما يعكس تأثيرالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على أسعار السلع.


 

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بأكثر من 1% في جلسة الثلاثاء مسجلاً سادس خسارة يومية على التوالي لتكون بذلك أطولسلسلة خسائر يومية في أكثر من 20 شهراً.

وجاءت هذه الخسائر بضغط من قياديات القطاع المصرفي مع هبوط سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 1.3% و1.7% على التوالي.

كما انخفض سهم أرامكو بنسبة 1% ليتكبد أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنتللجلسة الثانية على التوالي ليحوم حول مستويات 68 دولاراً للبرميل.

بالمقابل، قفز سهم المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 3% بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 95% على أساسسنوي في الربع الثاني من العام الحالي.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3% في يونيو الماضي مقارنة مع2.2% في مايو الذي سبقه مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 6.5%.


 

بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3% في جلسة الثلاثاء بضغط من جني الأرباح لينهي بذلك سلسلة مكاسب يوميةمن 8 جلسات متتالية بضغط من انخفاض سهمي بيتك وعقارات الكويت بنسبة 0.4% و1.6% على التوالي.

في حين تراجع مؤشر الكويت العام بنسبة 0.2% ليسجل ثاني خسارة يومية على التوالي عقب وصوله لأعلىمستوياته على الإطلاق.


 

بورصة قطر

ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.5% في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 10800 نقطة بدعم من ارتفاع سهمبنك قطر الوطني بنسبة 1.7%.


 

كما ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.4% وسط ترقب النتائج المالية للبنك يوم غد الأربعاء.

الأسواق الإماراتية


 

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.9% في جلسة الثلاثاء ليغلق عند أعلى مستوياته في عامين ونصف بدعم منارتفاع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 8% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 11% إلى 2.3 مليار درهم في الربع الثاني ليتجاوز متوسط توقعات المحللين.


 


 

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% ليغلق فوق مستويات 5900 نقطة لأول مرة في 17 عاماً بدعم من قفزةبسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 5% لأعلى مستوياته على الإطلاق.

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