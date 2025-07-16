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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول السمسم؟

السمسم
السمسم
نهى هجرس

بذور السمسم غنية بالعناصر الغذائية، لكنها قد تُسبب الحساسية، ومشاكل في الهضم، وتفاعلات دوائية محتملة، يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية مُميّعة للدم باستشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام.

غالبًا ما يُشاد ببذور السمسم لفوائدها الغذائية العديدة. ومع ذلك، فرغم غناها بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار ضارة. 

الآثار الجانبية المحتملة لبذور السمسم الناتجة عن الاستهلاك غير السليم أو المفرط.  

ما هي الآثار الجانبية لبذور السمسم؟

رغم أن الآثار الجانبية لبذور السمسم نادرة، إلا أنها قد تؤثر على بعض الأفراد، وخاصةً من يعانون من الحساسية أو مشاكل صحية أخرى. من بين الآثار الضارة المحتملة:

ردود الفعل التحسسية
من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لبذور السمسم الحساسية، قد يعاني الأشخاص المصابون بحساسية السمسم من أعراض مثل التورم والشرى، أو ردود فعل أكثر حدة مثل صعوبة التنفس.

محتوى عالي من السعرات الحرارية

بذور السمسم غنية بالعناصر الغذائية، لكنها غنية أيضًا بالسعرات الحرارية نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، الإفراط في تناولها قد يُسهم في زيادة الوزن، خاصةً إذا أُضيفت بكميات كبيرة إلى الوجبات دون مراقبة إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

مشاكل في الجهاز الهضمي
تحتوي بذور السمسم على كمية وفيرة من الألياف الغذائية، مما يُحسّن صحة الجهاز الهضمي، مع ذلك، قد يُعاني البعض من اضطرابات هضمية، كالانتفاخ والغازات وعسر الهضم، بعد الإفراط في تناولها. لذا، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي بالحد من تناولها.

السمسم أضرار السمسم الهضم

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