"سلامة الغذاء" تبحث مع وفد نمساوي تعزيز الرقابة والتوعية بمشروبات الطاقة



استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم بمقر الهيئة،جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة ورولاند كاجبا مدير العمليات الإقليمي لشركة عالمية لمشروبات الطاقة، والوفد المرافق.



شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والشركة في حملات التوعية المجتمعية، كذا في مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والتشريعات المنظمة لتداول مشروبات الطاقة في السوق المصري، وسبل تعزيز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتسجيل الغذائي لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.



وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية ذات السمعة المرموقة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم بيئة استثمارية آمنة وصحية، تقوم على التزام كافة الأطراف بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة محليًا ودوليًا.



ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة لفتح قنوات تواصل فعالة مع القطاع الخاص والسفارات الأجنبية، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في دعم صحة المستهلك المصري وتعزيز التنافسية في الأسواق.