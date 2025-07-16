الشناوي ينتقد شعار السينما النظيفة ويستشهد بـ زوزو الراقصة المثالية

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الأزمة الأخيرة للدكتور مدحت العدل، بخصوص حجاب حفيدة أم كلثوم، موضحاً أن تعليق مدحت العدل بجملة "شوف كنا فين وبقينا فين "، كان يقصد به الفوارق الزمنية، ولم يكن يقصد الحجاب في حد ذاته.

وأشار "الشناوي"، أثناء استضافته في برنامج "آخر النهار "، المذاع على قناة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين إلى أن هناك العديد من الممثلات المحجبات مرحب بهن داخل الوسط الفني.

وأوضح الناقد الفني ،أن هناك أعمالاً فنية كبيرة، ظهرت فيها فنانات بالحجاب حتى داخل البيوت ،رغم أن ذلك لم يكن يتماشى مع المنطق الدرامي في بعض المشاهد، مؤكداً أن المنطق الفني هو المعيار الأهم.

الموهبة الاستثنائية

وأضاف "الشناوي "، أن الفنانة حنان ترك على سبيل المثال من الفنانات المحجبات صاحبات الموهبة الاستثنائية، ولكن رغم ذلك فرضت عليها قوانين الواقع صعوبات في الجمع بين الحجاب والعمل الفني ،رغم محبة المشاهدين لها.

وأكد الناقد الفنى، إلى أن المجتمع حالياً يفرض على الإبداع بعض الاتجاهات فقط لجذب الجمهور، مشددا ًعلى رفضه التام ،لمصطلح" السينما النظيفة "،مؤكداً أن فيلم" خلي بالك من زوزو "،دليل واضح حيث أحب الجمهور شخصية زوزو كطالبة مثالية، رغم أنها كانت راقصة.