اللون الأحمر يغلب على أسواق المال العربية ختام تعاملات جلسة الأربعاء

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء

-ارتفاع جماعي لأسواق المال الإماراتية

- تباين مؤشرات البورصة الكويتية

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت البورصات الإماراتية والأردنية وتباينت الكويتية، وتراجعت المصرية السعودية والقطرية والعُمانية والبحرينية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16يوليو 2025.

أسواق المال العربية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر.

ووفق بيانات التداول، حقق سوق دبي المالي مكاسب بلغت 10 مليارات درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 13 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.689 مليار درهم، توزعت على 49.637 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.02 % بالغاً مستوى 5974 نقطة، وسط تعاملات بحجم 419.589 مليون سهم بقيمة 988.630 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.019 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.009 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 10 مليار درهم.

كما أنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.25 % بالغا مستوى 10176 نقطة، وسط تعاملات بحجم 410.357 مليون سهم بقيمة 1.700 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.119 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.116 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 3 مليارات درهم.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.09%، عند مستوى 2872.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4459 صفقة.

بورصة الكويت

سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم ،وسط صعود لـ5 قطاعات.



انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18%، وتراجع "العام" بـ0.92%، ونزل "الرئيسي 50" بنحو 0.04%، بينما زاد المؤشر "الرئيسي" بـ0.35%، عن مستوى أمس الثلاثاء.



سجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 136.05 مليون دينار، وزعت على 901.83 مليون سهم، بتنفيذ 39.70 ألف صفقة.



وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.98%، بينما تراجعت 8 قطاعات أخرى في مقدمتها الطاقة بـ6.17%.



سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة الأربعاء بتراجع ملحوظ، في ظل هبوط جماعي للقطاعات القيادية، وتراجع للسيولة مقارنة بـالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.51%، بخسائر بلغت 56.67 نقطة، هبط بها إلى 11,038.74 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بشكل هامشي إلى 4.03 مليار ريال، مقابل 4.52 مليار ريال، كما انخفضت كميات التداول إلى 217.45 مليون سهم مقارنة بـ273.45 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس .

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا بنحو 0.16%، بمكاسب بلغت 43.62 نقطة، ارتفعت به إلى مستوى 27,345.08 نقطة.

بورصة مصر

تراجعت مؤشرات بورصة مصر بالختام، ليهبط المؤشر الرئيسي دون 33500 نقطة، بضغط مبيعات محلية وعربية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة .

وتراجع رأس المال السوقي 16.28 مليار جنيه ليصل إلى 2.377 تريليون جنيه.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 62.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع بصافي قيمة 25.05 مليون جنيه و 37.9 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت المؤسسات المحلية والعربية للبيع بصافي 106.7 مليون جنيه و 9.03 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت الأجنبية بصافي 62.3 مليون جنيه.

بورصة مسقط

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25 %، بإقفاله عند 4,600.95 نقطة، فاقداً 11.58 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الثلاثاء.

وتراجعت اليوم مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، ليهبط الأول 1.28% بينما تراجع الثاني بنسبة 0.28%، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات منفرداً بنسبة 0.26%

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 112.4 مليون ورقة مالية، مقابل 153.05 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 19.51 مليون ريال، مقارنةً بنحو 24.2 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملاتها منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات



انخفض المؤشر العام بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 10811.41، فاقداً 6.44 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.

أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ0.68%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.42%.

ارتفعت السيولة إلى 563.59 مليون ريال، مقابل 395.13 مليون ريال أمس الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 204.16 مليون سهم، مقارنةً بـ130.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.44 ألف صفقة، مقابل 18.64 ألف صفقة أمس.

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,946.83 بانخفاض وقدره 6.41 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية.



في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 855.39 بانخفاض وقدره 1.71 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



و بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين، و44 ألفًا، و663 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 585 ألفًا، و903 دينارات بحرينية تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.



و تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 80.06% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.