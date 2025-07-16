البابا تواضروس يلتقي مسؤولي المدارس القبطية بالإسكندرية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم، لقاءً في المقر البابوي بالإسكندرية مع مسؤولي المدارس القبطية الثلاث بالإسكندرية، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تضمن اللقاء كلمة للقمص أبرآم اميل شكر فيها قداسة البابا على اهتمامه بالتعليم وحضوره وتشجيعه لمسؤولي المدارس القبطية الثلاث بالإسكندرية وعرض مسؤولو المدارس على قداسته مسودة مشروع كتاب "مقدمة إلى هوية المدارس القبطية" والذي يحوي مقالات وعظات روحية ولوائح تنظيم العمل داخل المدارس القبطية.

ومن جهته حَيَّاهم قداسة البابا على العرض الرائع والمنظم لمشروع الكتاب وعلى الجهد المبذول خلال السنوات الماضية متمنيًا لهم دوام التميز وأن يخرج الكتاب في أقرب وقت، وأن يكون نموذج المدارس القبطية في الإسكندرية نموذجًا رائدًا لباقي المدارس القبطية.