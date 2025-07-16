قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد اليد: طموحنا بلا حدود في مونديال الناشئين.. وثقتي كبيرة في اللاعبين
الاتحاد: مستمرون في سباق الشيوخ بعد حسم الطعون.. ونخوض المعركة بـ 9 مرشحين
مظاهرة لرفض غارات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق
صراخ وخوف.. لحظة هروب مراسلة على الهواء خلال القصف الإسرائيلي على دمشق
بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس
جنوب أفريقيا في ضيافة شفاء الأورمان.. زيارة إنسانية تضيء قلوب محاربي السرطان
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف
سأقاتل لتحقيق البطولات.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
وزير الصحة السوري: تأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية استجابة لأحداث السويداء
داخل شقة صديقه.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف سنة كاملة بسبب مدحت فقوسة.. أشهر موقف كوميدي للراحل ميمي عبدالرازق

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق
القسم الرياضي

توفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات وسموحة وناي السويس والداخلية

وعاد ميمي عبدالرازق لتدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

وصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة

كلف ميمي عبدالرازق من نادي المصري البورسعيدي بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة 

أشهر موقف كوميدي لـ ميمي

شارك ميمي عبدالرازق ذكرياته مع مدحت فقوسة نجم المصري البورسعيدي في لقاء تليفزيوني قديم حيث جمع ثنائي زمالة طويله في الملاعب .

وأكثر الذكريات الكوميدية كانت في إحدى مباريات فريق المريخ البورسعيدي أمام الترسانة 
قام مدحت فقوسة بتوجيه سباب للحكم الذي تحرك للمنقطة الفنية لطرد المدرب لكن أوهمه فقوسة أن ميمي هو من قام بسبه حينما عاتب زميله أمام أنظار الحكم " مش عيب عليك تشتم راجل عظيم زي دا" الذي أخرج البطاقة الحمراء وتسبب بلإيقافه 6 أشهر.

تكرر الموقف بعد عودة ميمي عبدالرازق من الإيقاف وقام مدحت فقوسة بسب الحكم وحينما جاء اتجاه المنقطة الفنية قال فقوسة لميمي "تاني يا ميمي"

وتم إيقاف ميمي 6 أشهر جديدة

المصري البورسعيدي ميمي عبدالرازق مدحت فقوسة التراسنة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في مصر.. ارتفاع جديد وسط ترقب السوق

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع منظومة الجامعات الأهلية

جانب من الاجتماع

الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية" يناقش إدماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية

بالصور

طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية

طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد