إيقاف سنة كاملة بسبب مدحت فقوسة.. أشهر موقف كوميدي للراحل ميمي عبدالرازق

توفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات وسموحة وناي السويس والداخلية

وعاد ميمي عبدالرازق لتدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

وصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة

كلف ميمي عبدالرازق من نادي المصري البورسعيدي بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة

أشهر موقف كوميدي لـ ميمي

شارك ميمي عبدالرازق ذكرياته مع مدحت فقوسة نجم المصري البورسعيدي في لقاء تليفزيوني قديم حيث جمع ثنائي زمالة طويله في الملاعب .

وأكثر الذكريات الكوميدية كانت في إحدى مباريات فريق المريخ البورسعيدي أمام الترسانة

قام مدحت فقوسة بتوجيه سباب للحكم الذي تحرك للمنقطة الفنية لطرد المدرب لكن أوهمه فقوسة أن ميمي هو من قام بسبه حينما عاتب زميله أمام أنظار الحكم " مش عيب عليك تشتم راجل عظيم زي دا" الذي أخرج البطاقة الحمراء وتسبب بلإيقافه 6 أشهر.

تكرر الموقف بعد عودة ميمي عبدالرازق من الإيقاف وقام مدحت فقوسة بسب الحكم وحينما جاء اتجاه المنقطة الفنية قال فقوسة لميمي "تاني يا ميمي"

وتم إيقاف ميمي 6 أشهر جديدة