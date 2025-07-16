المفتي : دار الإفتاء قبلة لطلاب العلم والباحثين عن المعرفة وصفة "عالِم" أمانة ومسؤولية كبيرة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي بل هي جانب مهم لبيان الأمور التي تحقق المقاصد الشرعية الكبرى، معتبرًا أن تولي منصب الإفتاء أو حمل صفة "عالِم" يُعد أمانة ومسؤولية كبيرة.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن دار الإفتاء المصرية تُعد واحدة من المؤسسات الدينية التي أراد الله لها أن تكون قبلة لطلاب العلم والباحثين عن المعرفة، لما لها من جوانب عديدة تؤهلها للتعامل مع الواقع والانفتاح على وسائله المتجددة، واعتبر أن هذا الانفتاح هو أحد أوجه تجديد الخطاب الديني.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء المصرية، بصفتها إحدى مؤسسات الدولة، لا تغض الطرف عن الوسائل الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، بل تتفاعل معها بشكل مباشر في ظل الاتساع الرقمي الكبير، وأكد أنها واحدة من المؤسسات التي كانت سبّاقة في دخول الفضاء الإلكتروني.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء بدأت مبكرًا في هذا المسار، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مميزًا ضمن هذا الإطار، من خلال تقديم الفتوى الرقمية والشفهية والمقروءة، كما أدركت منذ وقت مبكر خطر القنوات والمنصات غير الرسمية، فعملت على التصدي لها بخطاب ديني واعٍ ومستنير.