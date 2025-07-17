الثاني من نوعه خلال ساعات ..سقوط طائرة مسيرة مفخخة في أربيل

أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان بالعراق ، اليوم الخميس، سقوط طائرة مسيرة مفخخة في محافظة أربيل بحادث هو الثاني من نوعه في غضون ساعات قلائل.

وذكر الجهاز في بيانله ، إن طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في الساعة الـ10:50 قرب قرية سوريژة التابعة لناحية شمامك في محافظة أربيل.

وأشار البيان الي أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت من فجر اليوم الخميس سقطت طائرة مسيّرة مفخخة قرب قرية "جێژنیکان" التابعة لناحية بحركة في محافظة أربيل، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.

وفي بيان ثاني ، أعلن الجهاز أنه تم استهداف حقل نفط DNO في منطقة طاوكي ضمن حدود الإدارة الذاتية لزاخو في الساعة الـ 10:55،، عبر طائرة مسيّرة مفخخة، ولحسن الحظ، لم يُسجّل وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.

كما أكدت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، استهداف حقل نفط شركة DNO في طاوكي بإدارة منطقة زاخو المستقلة، مشيرة الى ان الهجوم لم يسفر عن خسائر بالارواح او اضرار مادية.