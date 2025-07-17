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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء استهداف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة إلى 3

غزة
غزة
هاني حسين

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء استهداف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة إلى 3.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة من خلال إنشاء ما يُسمى «المدينة الإنسانية»، التي وصفها بأنها أداة لإعادة توزيع السكان قسريًا، تحت ستار المساعدات الإنسانية، موضحة أن هذه المخططات لا تستند لأي غطاء قانوني أو توافق دولي، مشيرًا إلى أن هذه المدينة المزمع إنشاؤها على مساحة 55 كم² تستهدف حشر أكثر من مليوني فلسطيني، وهو ما يُشكل كارثة إنسانية بكل المقاييس.


وأضافت «النتشة»، خلال حوارها عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هذه المخططات تتجاوز حتى معسكرات الاعتقال النازية من حيث القسوة والتجرد من البعد الإنساني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة والتهجير والتجويع لدفع المدنيين نحو هذه المدينة بالقوة، مما يجعلها أشبه بمنطقة احتجاز جماعي لا تراعي أدنى معايير الكرامة أو الأمان.

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