رئيس الوزراء البريطاني: نريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون تأخير

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون تأخير أو أي شروط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: “نعمل مع ألمانيا من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتحرير المحتجزين المتبقين”.



وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة من خلال إنشاء ما يُسمى «المدينة الإنسانية»، التي وصفها بأنها أداة لإعادة توزيع السكان قسريًا، تحت ستار المساعدات الإنسانية، موضحة أن هذه المخططات لا تستند لأي غطاء قانوني أو توافق دولي، مشيرًا إلى أن هذه المدينة المزمع إنشاؤها على مساحة 55 كم² تستهدف حشر أكثر من مليوني فلسطيني، وهو ما يُشكل كارثة إنسانية بكل المقاييس.



وأضافت «النتشة»، خلال حوارها عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هذه المخططات تتجاوز حتى معسكرات الاعتقال النازية من حيث القسوة والتجرد من البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة والتهجير والتجويع لدفع المدنيين نحو هذه المدينة بالقوة، مما يجعلها أشبه بمنطقة احتجاز جماعي لا تراعي أدنى معايير الكرامة أو الأمان.