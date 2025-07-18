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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يشارك بمنتجات يدوية وخدمات تطوعية في ديارنا مارينا

منتجات الهلال الاحمر
منتجات الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

لم يكتف الهلال الأحمر المصري بالدور الرسمي الذي يقدمه فى الأزمات والطوارئ، حيث يشارك في معرض ديارنا للحرف اليدوية الذى يقام فى الساحل الشمالي، بعرض منتجات أندية المرأة. 

يقدم الهلال الأحمر المصري عددا من الخدمات على مدار أيام المعرض، بمشاركة عشرات المتطوعين، تتضمن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين، فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع للتعريف بالهلال الأحمر وطرق وآليات التطوع.

تسويق منتجات الحرف اليدوية

وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في "ديارنا  - مصر بتكلم حرفي"، منتجات خيامية من انتاج أندية المرأة  التابعة للهلال الأحمر المصري، و المصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصرى.

هذا إلى جانب، منتجات الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، من انتاج المشاغل الخاصة بالمرأة المعيلة .

وفي إطار جهوده الإنسانية، تقوم فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض بنشر ثقافة التطوع ومساعدة الراغبين على التطوع لدعم جهود وخدمات الجمعية.

جدير بالذكر أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

الهلال الأحمر المصري الساحل الشمالي ديارنا مصر بتكلم حرفي

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