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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، عقب ارتفاع طفيف ختام تعاملات أمس آخر يوم عمل للبنوك قبل الاجازة الأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة  18 -7-2025 مستهل التعاملات.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار  في البنك الأهلي الكويتي  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اتش اس بي سي  49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري   49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة   49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار اليوم الجمعة أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي

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