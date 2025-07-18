هل يمكن خلق ألعاب إلكترونية من الصفر للنهاية؟ خبير يكشف

قال المهندس أحمد صقر المتخصص في تطوير الألعاب الإلكترونية إن السوق الأكبر في السابق كان التسويق بالنسبة للشخص الذي يعمل في عمليات التطوير في مصر.

عمليات تطوير لألعاب أخرى

وأشار «صقر» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» إلى أنه لا يوجد ألعاب خرجت بمفردها، بل هي عمليات تطوير لألعاب أخرى.

عمليات صناعة الألعاب الإلكترونية

ولفت إلى أنه لا يوجد جهة تهتم بعمليات صناعة الألعاب الإلكترونية، لكون عدم وجود تمويل ودعم مادي، والألعاب الآن أصبحت أداة لإعلانات، وأن فكرة ألعاب الواقع المعزز والواقع الافتراضي تقوم على إعلان لمنتج معين، لكن هناك ألعاب أخرى يكون هدفها المتعة والتشويق، مما يستدعي وجود تمويل لها.

https://youtu.be/JPGPqg-5wWo?si=7SKgHEPmU1eupNhs