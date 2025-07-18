انطلاق تحضيرات فيلم رسوم متحركة من قصة Barbie للعرض في السينما

تعمل إحدى ستوديوهات الإنتاج خلال الفترة الحالية على تطوير أول فيلم رسوم متحركة من قصة ”Barbie” للعرض في السينمات.



يُعد هذا المشروع أول محاولة لإنتاج فيلم رسوم متحركة الدمية الشهيرة منذ إطلاق فيلم Barbie في 2023.

الفيلم يأتي بعد النجاح الهائل لفيلم “Barbie” الذي تجاوز إيراداته 1.3 مليار دولار عالميًا، ووصل إلى أعلى عائد في تاريخ وارنر بروس.



كما كان الفيلم الأعلى إيرادًا من إخراج امرأة واستُدعِي من قبل أكاديمية الأوسكار في ثمانية ترشيحات، من بينها أفضل فيلم

حتى الآن، لم يُعلن عن موعد طرح الفيلم أو فريق العمل الفني أو طاقم الأصوات أو تفاصيل القصة.



منذ عام 1959، حافظت باربي على مكانتها الرائدة عالميًا في فئة الدمى، حيث تبيع أكثر من ١٠٠ دمية كل دقيقة، كما تُعدّ العلامة التجارية الأولى لألعاب البنات/الدمى على منصات التواصل الاجتماعي.



فيلم “Barbie” الذي حقق نجاحا عالميا باهرا كان من بطولة مارجو روبي في دور باربي ورايان جوسلينج.



تدور قصته في عالم خيالي يُعرف باسم “باربيلاند”، حيث تعيش باربي حياة مثالية مليئة بالبهجة والجمال، لكن سرعان ما تبدأ في مواجهة تغيرات غريبة تدفعها إلى التشكيك في عالمها وهويتها، لتبدأ رحلة إلى العالم الحقيقي بحثًا عن إجابات.