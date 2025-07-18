رئيس مدينة مرسى مطروح يوجه رؤساء القرى بالتفاعل الفورى مع مطالب المواطنين

عقد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إجتماعا مع رؤساء القرى للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تواجه العمل وتقديم الحلول الفورية ورفع مستوي أداء العمل لينعكس ذلك علي الخدمات المقدمة لسكان القرى والتجمعات التابعة للمركز فى حدود الإمكانيات المتاحة ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لرؤساء القري علي التواجد الميداني بين أهالينا في القري والتجمعات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطن المطروحي في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين ، خاصة بالتجمعات والنجوع البعيدة في الصحراء .

وشدد اللواء محمد صحصاح على ضرورة متابعة البناء المخالف في نطاق حيز كل قرية واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المتعدين على أراضى الدولة وإزالة المبانى المخالفة في المهد فوراً ، مناشداً الأهالى بعدم الشروع في البناء المخالف حفاظاً على أملاك الدولة وتفاديا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

وأشار إلى توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي أكد فيها علي ضرورة التفاعل مع الأهالى بالقرى فى مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التى تشغل المواطنين وتقديم الحلول المناسبة العاجلة لكافة المشاكل .

وأكد رئيس المدينة علي تلبية احتياجات أهالينا بالقري والتجمعات والنجوع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه سكان البادية بالنجوع لتقديم الحلول العاجلة طبقا للوائح والقوانين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل بالقرى للوقوف على الخدمات المقدمة لأهالينا بالقري والتجمعات والنجوع.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح ، بالمرور علي إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام المنظومة والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

‏وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح آلية سير العمل بالإدارات واستمتع الي آراء ومقترحات الموظفين حول كيفية تحسين مستوى الخدمة ، لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك في اطار متابعة ما يتم من أعمال داخل الإدارات المختلفة بمجلس المدينة ، جاء ذلك بحضور سكرتير المدينة.

ووجه اللواء محمد صحصاح جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم.

وشدد رئيس المدينة ، على ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن الاستقبال وسرعة تقديم الخدمات والإجراءات اللازمة بصورة ميسرة في سهولة ويسر لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع المعاملات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .