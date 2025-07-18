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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عادل حسان : عودة إصدارات القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.

المخرج عادل حسان
المخرج عادل حسان
قسم الفن

ضمن خطته لتطوير مشروع النشر بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، أعلن  المخرج عادل حسان - مدير المركز ، عن بدء تلقى المركز ترشيحات النشر من السادة الكتاب والباحثين ، وذلك بعد موافقة المخرج خالد جلال - رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة علي تشكيل لجنة فحص علي أعلي مستوي من المتخصصين لإجازة 

الترشيحات المقدمة من الباحثين  للنشر . يأتي ذلك في إطار الإعداد والتجهيز لاستئناف مشروع النشر بالمركز ، من خلال السلاسل  المتخصصة في مجالات دراسات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، و يتم.استقبال الأعمال المرشحة في مقر المركز ( ٩ شارع حسن صبري الزمالك )، خلال الفترة من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة مساء أيام ( الأحد : الخميس - عدا الاجازات الرسمية ) ، أو إرسال الترشيحات على إيميل المركز. 

عادل حسان المخرج عادل حسان المركز القومي للمسرح خالد جلال المخرج خالد جلال

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