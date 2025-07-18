نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به بين البلدان

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن العلاقات "المصرية السعودية" تعد نموذجاً يحتذى بها فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدان سواء على المستوى الحكومي أو الدبلوماسي وحتى المستوى الشعبي، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية الأخوية والمتينة بين البلدين، والراسخة في الجذور.

وأضافت أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة العلمين ولقاءه مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، تعكس تلك العلاقات الراسخة والمتبادلة بين القاهرة والرياض والقائمة على التعاون المشترك في جميع المجالات والقطاعات المختلفة وعلى كافة المستويات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قوة هذه العلاقة وضعت البلدين في مرمى الاستهداف، إذ تسعى بعض القوى والدول المعادية نحو تفتيت هذه القوة العظيمة من خلال محاولات مغرضة للتشكيك في الروابط التي تجمع بين البلدين، إلا أن وعي ويقظة كليهما أكبر من أي حملات خبيثة تستهدف النيل من دولتين كبيرتين كمصر والسعودية.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى أن لقاء وزيري خارجية البلدين يؤكد الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والرياض، والذي تجلى في إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، كآلية جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون إلى مستويات غير مسبوقة، تحدث نقلة نوعية في العمل المشترك في شتى المجالات المهنية بالتنمية والاستقرار.