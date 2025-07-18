الاتحاد السعودي يضم حامد الغامدي رسميًا حتى 2030

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الخميس عن إتمام صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد. النادي ضم اللاعب حامد الغامدي بعقد يمتد حتى عام 2030.

الغامدي ينضم لفريق الاتحاد السعودي

نشر نادي الاتحاد تأكيدًا للتعاقد عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، بعبارة مقتضبة وواضحة: "حامد الغامدي اتحادياً حتى 2030".

يُذكر أن حامد الغامدي قضى الموسم الماضي مع "العميد" على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الاتفاق في يناير.

وقدّم الغامدي موسمًا جيدًا ومميزًا، مما دفع مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار بضمه بشكل دائم لصفوف الفريق.

تأتي هذه الصفقة في إطار سعي اتحاد جدة لتعزيز تشكيلته، خاصة بعد إعلانه في وقت سابق عن التعاقد الرسمي مع اللاعب محمد هزازي من صفوف فريق النصر.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد أنهى الموسم الماضي متوجًا بلقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.