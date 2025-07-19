ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا بالموسم الصيفي لدار الأوبرا بالإسكندرية

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لاحياء حفل غنائي باستاد الإسكندرية، ضمن حفلات الموسم الصيفي لدار الاوبرا المصرية.

الحفل من المقرر ان يقام يوم الثلاثاء 29 من الشهر الجاري، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وكانت قد حلت المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة على برنامج قد المقام، والذى تقدمه الإعلامية بسنت بكر على راديو 9090.



وخلال اللقاء وقالت ريهام عبد الحكيم، إنها فخورة أن مسيرتي تجمع تتر مسلسل خاتم سليمان وأغانى فيلم عسل أسود ومسلسل راجعين يا هوى وغيرها.

وأوضحت ريهام عبد الحكيم، أنها تفتخر بلقب مطربة الأوبرا، مؤكدة أن هذا اللقب ليس سهلا أبدا وأنه له معاني كبيرة، خاصة أن الأوبرا تدقق في اختياراتها ولا يستطيع أحد أن يغني على مسارحها إلا لو كان فنانا حقيقيا.