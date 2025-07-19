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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيري عادل تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شيري عادل
شيري عادل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها، صورا جديدة  من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت شيري عادل في الصور بإطلالة لافتة على الشاطي مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي ، كشفت عن ذوقها الأنيق.


ومن الناحية الجمالية، تركت شيري عادل شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل الوصفة السحرية ، وشارك في بطولة مسلسل “الوصفة السحرية”: شيري عادل، سلوي عثمان ، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داود، عماد رشاد.

شيري عادل صور شيري اطلالات النجوم

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