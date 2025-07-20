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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للحامل .. انتبهي من تناول هذا الطعام

خضروات
خضروات
نهى هجرس

يُعد عصير الشمندر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والحديد وحمض الفوليك، والتي لها آثار إيجابية على الدم، إذ تُحسّن إنتاج خلايا الدم الحمراء، وترفع مستويات الهيموغلوبين، وتُعزز وصول الأكسجين إلى الخلايا، ولكن، هل تعلم أن الإفراط في تناول عصير البنجر قد يكون ضارًا أيضًا؟ 

أضرار الإكثار من تناول البنجر

تشير الدراسات إلى أن الشمندر غني بالأوكسالات، وقد يُسهم في تكوين حصوات الكلى، فهو يزيد من إفراز الأوكسالات في البول، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم، لذلك، يُنصح بشرب عصير الشمندر باعتدال، كما يُنصح بتجنب عصير الشمندر تمامًا في حال وجود حصوات في الكلى. 

احتمالات الإصابة بالحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي حاد تجاه مادة مسببة للحساسية، حيث يصبح الجسم شديد الحساسية لها، في كثير من الحالات، يُصاب الناس بحساسية تجاه البنجر بسبب الإفراط في تناوله، وقد يؤدي ذلك إلى ضيق في الحلق وتشنج قصبي. 

غير آمن أثناء الحمل

قد تعاني النساء الحوامل اللواتي يستهلكن كميات كبيرة من النترات من نقص الطاقة، والصداع، والدوار، وزرقة رمادية في الجلد حول العينين والفم والشفتين واليدين والقدمين.

المصدر times of india
 

البنجر الشمندر أضرار الإكثار من تناول البنجر الحمل

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