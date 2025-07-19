صالح العبيدي: ملتقى الأعمال خطوة جديدة نحو شراكة استراتيجية بين مصر وليبيا

أكد صالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، أن ملتقى الأعمال الليبي المصري في نسخته الرابعة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون القائم على التنمية المستدامة والتكامل الاستثماري والتجاري.

وأضاف العبيدي خلال منتدى الأعمال المصري الليبي اليوم السبت أن العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا تمثل ركيزة أساسية لأي جهود تنموية مشتركة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في البلدين يملك من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله للقيام بدور فاعل في تحقيق النهضة الاقتصادية، خصوصًا في ظل ما تشهده ليبيا من مرحلة إعادة إعمار تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات.

وتقدم العبيدي، نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العام، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ولرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية الأستاذ أحمد الوكيل، ولأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، ومجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا الملتقى، الذي يعكس عمق العلاقات بين الغرف التجارية في البلدين.

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وأشار إلى أن الملتقى يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والصناعة، والمشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدًا وجود فرص واعدة أيضًا في قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى العمل المشترك لوضع التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى موضع التنفيذ الفعلي، من أجل تحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.