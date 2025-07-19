تفحم أجهزة كهربائية بملايين الجنيهات في حريق مخزن أبو صير.. صور

تكبد مخزن الأجهزة الكهربائية الواقع بقرية أبو صير بمدينة البدرشين جنوب الجيزة خسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات نتيجة الحريق الذى نشب فيه منذ قليل.

من جانبها، تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لمحاولة السيطرة على الحريق الذى نشب منذ قليل داخل مخزن في قرية أبو صير بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في مخزن بمنطقة كوبري المأذون بقرية أبو صير مركز البدرشين.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء اللازمة مدعمة بسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وتجرى الآن عمليات إخماد الحريق الذي تبين أنه اندلع داخل مخزن ولا توجد إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.



