وسيم المتولى: تنمية الثروة البشرية ضرورة استراتيجية

في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم وتطوير قطاع التعليم كهدف من أهداف التنمية المستدامة في مصر، أعلن بنك البركة مصر عن مشاركته كراعٍ استراتيجي لـ "القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم"، والتي أٌقيمت بالقاهرة تحت شعار "الاستثمار في التعليم بين التعددية، والتكامل، والتوسعات الإقليمية برعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية. تهدُف القمة إلى دعم تحول التعليم في مصر إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جذب استثمارات نوعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص و تطوير الشراكات الدولية في التعليم، وتطوير نماذج تعليمية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويأتي ذلك في سياق وطني يشهد تحولًا محوريًا في قطاع التعليم في مصر، مع اقتراب عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي من 26 مليون طالب، وما يقرب من 4 مليون طالب في التعليم العالي، موزعين على مختلف المؤسسات التعليمية في أنحاء الجمهورية، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

وقد شارك الأستاذ/ وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة وإدارة المشروعات بالبنك، في إدارة الجلسة الافتتاحية. وتضمنت الجلسة عدد من المحاور الأساسية، أبرزها: توجهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار في التعليم في ظل الحوافز الجديدة، ودور المؤسسات التعليمية الأجنبية في نقل الخبرات وجذب الطلاب الوافدين وتعزيز التعاون الدولي. كما ناقشت الجلسة النماذج التعليمية في الدول المختلفة التي تدفع إلى لتأسيس فروع تعليمية واستثمارات أكاديمية خارج حدودها، لا سيما في الدول العربية والأفريقية. وسلطت الضوء أيضًا على دور البنوك في تمويل قطاع التعليم من خلال استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى النماذج الناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمار التعليمي.

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نُخبة من الشخصيات المرموقة من بينهم اللواء/ يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الأستاذ/ محمد محي الدين يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس/ عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، سعادة السفير/ صالح موتلو شن، سفير تركيا لدى مصر، الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ/ وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة وإدارة المشروعات بالبنك، عن سعادته بالاشتراك في هذا الحدث المميز، قائلًا:" تشرفت بلقاء الأطراف الفاعلة المختلفة، سواء من السادة المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع المصرفي، وشركائنا الدوليين، من خلال إدارة حوار بنّاء أثمر عن توصيات واقعية تعكس جدّية التوجه نحو تطوير التعليم في مصر. "

وأضاف المتولي: "نحن لا نناقش استثمارًا في قطاع تقليدي، بل نناقش الاستثمار في المستقبل. فمع وجود أكثر من 30% من السكان تحت سن 15 عامًا، ونحو 27% في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، تصبح تنمية الثروة البشرية ضرورة استراتيجية، لا خيارًا. ومن هذا المنطلق، يواصل بنك البركة مصر جهوده في دعم التعليم كأحد أفضل وأعمق أشكال الاستثمار طويل المدى، بما ينسجم مع رؤيتنا للاستدامة وتحقيق أثر تنموي حقيقي. فليس هناك ما هو أهم عائدًا، ولا أثبت قيمة، من الاستثمار في الإنسان؛ فهو الثروة الوطنية الأهم، والأساس الذي تُبنى عليه نهضة أي مجتمع.”