بعد صراع مع المرض.. وفاة عميد الجامعة العمالية السابق بكفر الشيخ

توفي اليوم الدكتور عامر أحمد الجارحي، عميد الجامعة العمالية السابق لفرعي كفر الشيخ والإسكندرية، إثر صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا علميًا كبيرًا في مجال القانون.

وفي سياق متصل، نعت إدارة الجامعة العمالية بكفر الشيخ عميدها السابق الدكتور عامر الجارحي، بمزيد من الحزن والأسى، خلال بيان قالت فيه : ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.. الأستاذ الدكتور عامر الجارحي عميد الجامعة العمالية السابق لفرعي كفر الشيخ والإسكندرية في ذمة الله بعد صراع مع المرض.

وتابع البيان: ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وبقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله تتقدم إدارة الجامعة بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الدكتور عامر الجارحي، من مواليد قرية الجارحي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تخرج في كلية الحقوق جامعة طنطا، وحصل على الدكتوراة في القانون، وشغل عمادة الجامعة العمالية بفرعي كفر الشيخ والإسكندرية.

وللفقيد الراحل العديد من المؤلفات القيمة التي أثرت المكتبة القانونية منها : «الإطار القانوني لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية ذات الصفة الدولية "عقود الدولة"»، «اتجاه هيئات التحكيم لإعمال قواعد للتجارة الدولية على منازعات العقود الإدارية ذات الصفة الدولية "عقود الدولة"».