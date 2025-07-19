السيطرة على حريق في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية دون تعطيل الإنتاج

أعلنت وكالة سانا للأنباء، يوم السبت، أنه تم احتواء حريق اندلع في إحدى وحدات مصفاة النفط في عبادان جنوب إيران، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على سير العمليات أو يعرقل الإنتاج.

وأفادت الوكالة بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بشكل كامل، بينما تواصل المصفاة عملها بشكل طبيعي دون توقف أو خلل في نشاطها التشغيلي.

وفي سياق متصل، نفى مدير عام إدارة الإطفاء في طهران، قدرت الله محمدي، وجود أي علاقة بين سلسلة الحرائق الأخيرة وإسرائيل، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث ناتجة عن الإهمال في تطبيق إجراءات السلامة.

أشار محمدي إلى أن طهران تسجل يوميًا نحو 150 حادث حريق، معتبرا هذه الأرقام ضمن المعدلات المتوقعة نسبيا في مدينة كبيرة.

بدوره، أعرب حسن عباس نجاد، المدير العام لحماية البيئة في محافظة طهران، عن قلقه من تكرار هذه الحرائق، موضحا أن بعض الأفراد استغلوا الظروف ما بعد الحرب لإحراق النفايات عمدا، ما تسبب في تلوث الهواء وانتشار الدخان في عدد من المناطق، وأثار قلق السكان المحليين.