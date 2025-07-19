الدردير: حامد حمدان منقطع عن تدريبات بتروجيت اليوم و مُصرّ على الإنتقال لـ الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن تغيب حامد حمدان عن المران اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"حامد حمدان منقطع عن التدريبات و تغيب عن مران بتروجيت اليوم و مُصرّ على الإنتقال لـ نادي الزمالك".

وكان قد كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن تطورات مثيرة في سوق الانتقالات بين الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح فؤاد عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، أن جلسة حاسمة ستُعقد خلال 48 ساعة بين جون إدوارد، ومسؤولي نادي بتروجت لإنهاء صفقة المهاجم حامد حمدان، في ظل رغبة الأبيض في ضمه لتدعيم الخط الأمامي.

وأشار إلى أن محمد السيد، لاعب الزمالك، يتهرب من مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء، تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي، كما يواجه الزمالك صعوبات في تجديد عقد مدافعه حسام عبد المجيد، الذي دخل هو الآخر دائرة اهتمام الأهلي.

وفي مفاجأة جديدة، كشف فؤاد أن الزمالك فتح خط اتصال مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، وطالبه بفسخ تعاقده بنفسه، مؤكدًا أن الزمالك لن يتقدم بعرض رسمي للأهلي لضم اللاعب، في ظل توتر العلاقات بين الناديين.