أحمد موسى: مصر رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج التمور

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج التمور.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي خد قرار منذ سنوات وهو مشروع توشكى الخير لإنتاج التمور والذي ساهم في تحقيق طفرة في إنتاج التمور ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر تنتح 1.7 مليون طن تمر في العام والسعودية في المرتبة الثانية بمليون و600 الف طن ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر قامت بتنفيذ مشروع تنموي عملاق وهو توشكى الخير من أجل التوسع في إنتاج التمور ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يتم زراعة 2 مليون نخلة في توشكى الخير من اجل زيادة إنتاجية مصر من التمور “، مضيفا:” بنصدر التمور للخارج بكميات وأرقام متميزة".